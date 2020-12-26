شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشدد على اقتحام المشاكل بحلول سريعة وخطوات فعلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجتماعاً موسعاً مع مديرى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والطرق والسكك الحديدية والصحة والرى، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، لمناقشة الحلول الجذرية والعاجلة لكافة المشاكل والإحتياجات الجماهيرية التي عرضها أهالى قرية أبوالريش على المحافظ في اللقاء الجماهيري معهم بمسجد الشيخ علي.

وكان من أبرز هذه المشكلات تعثر مشروع الصرف الصحى مع الإنقطاع المتكرر لمياه الشرب، بجانب فتح عدد 2 فصل للتمريض، وأيضاً تشغيل مستشفى أبوالريش بحرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأجزاء من الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة، وكذا مزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهاريف، فضلاً عن تطهير بربخ ممر مياه السيول بالشيخ على.

وخلال الإجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إقتحام هذه المشاكل ومواجهتها بخطوات فعلية على الأرض لتغيير الواقع الحالى إلى تحقيق الإستقرار المعيشى والحياة الكريمة لكل أهالى أبوالريش قبلى وبحرى، علاوة على القرى والمناطق النائية الأخرى، مؤكداً على أنه سيتم تذليل كافة العقبات والإجراءات الإدارية والمالية للإسراع بتخصيص الأرض التي سيتم إنشاء محطة معالجة مشروع الصرف الصحى عليها وإسنادها للشركة المنفذة وهو الذي يتوازى مع العمل في 5 محطات رفع وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد لإنهاء هذا المشروع الضخم خلال عام ونصف.

ووجه عطية بالبدء في تنفيذ الحلول العاجلة بالتوسعات في محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، مع تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ 30 مليون جنيه، ليتزامن ذلك مع الحل النهائى بتوصيل خط مياه الشرب الرئيسى من محطة جبل شيشة إلى محطة أبوالريش بطول 30 كم ومن خلال عدد 2 خزان ضخم.

وكلف المسئولين بتشكيل لجنة ميدانية والنزول لمواقع العمل على مستوى قرية أبوالريش وخاصة ترميم ورفع كفاءة أجزاء من الطريق الزراعى الشرقى بنظام البلاطات الخرسانية للحد من الحوادث المرورية، بجانب رفع كفاءة مزلقان بهاريف للسكك الحديدية، بالإضافة إلى فتح عدد 2 فصل للتمريض بطاقة 63 طالب وطالبة بمدرة الشهيد حمدى الإبتدائية طبقاً للتنسيق العام على مستوى مركز أسوان، فضلاً عن الإسراع بإنهاء مشروع تطوير مستشفى أبوالريش بحرى من ضمن 6 مستشفيات على مستوى المحافظة لتحويلهم إلى مراكز طبية متطورة، وأخيراً نظافة ورفع أي مخلفات أو هيش من بربخ الشيخ على والذى يستخدم في حالة الطوارىء حيث قامت وزارة الرى بإنشاء 7 سدود وبحيرات صناعية لحماية قرى أبوالرش والأعقاب من السيول، مع رفع كفاءة 3 مخرات صناعية في خور أبوصبيرة والأعقاب 1 و2.