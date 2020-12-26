شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنيا» تنعي شهيدًا جديدًا توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة أطباء المنيا بيانا، اليوم السبت، نعت فيه أحد أطبائها الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت النقابة الدكتور إسكندر صادق، استشاري الأنف والأذن، شهيد الواجب الذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوجهت النقابة لأسرة الراحل، شهيد الواجب بخالص العزاء، داعية أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

يشار أن القطاع الطبي بالمنيا فقد عدد من شهداء الواجب خلال العام الجاري، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورنا، بينهم نحو خمسة من مشاهير الأطباء وممرضتين وصيدلي.