شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشارك في توزيع الكمامات مجانا على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في حملة التوعية وتوزيع الكمامات على المواطنين بالأماكن العامة التي ينفذها عدد من الشباب المتطوع بمطروح، والتى انطلقت منذ يومين بعدد من مدن المحافظة في اطار نشر الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقاد المحافظ حملة التوعية بمنطقة سوق ليبيا مع التنبيه والتشديد على اصحاب المحلات بضرورة ارتداء الكمامات وتوعية المواطنين خلال ارتيادهم للمحلات بأهمية ارتداء الكمامة، واهمية نشر التوعية والوعى لدى المواطنين من خلال حملة الشباب والاعلام وكافة الجهات المعنية، مع تكثيف مجلس مدينة مرسى مطروح لأعمال التطهير والتعقيم، كذلك التشديد من خلال شرطة ومباحث المرور وادارة المواقف على ركاب وسائل المواصلات العامة والخاصة بضرورة ارتداء الكمامات، مشيدا بهدف الحملة ووعى الشباب في الحفاظ على صحة المواطنين، مع تأكيد تقديم كافة الدعم وتلبية احتياجات الحملة .

كما وجه محافظ مطروح باهمية التوعية بان اسطوانات الاكسجين لا تتم إلا من خلال اشراف طبى للحالات المصابة بكورونا سواء في المستشفيات أو المنزل وفقا لحالاتها الصحية، كذلك التنسيق مع التضامن الاجتماعى بشأن التأمين والمساعدات الغذائية لللاسر الاكثر احتياجا التي بها اصابات بكورونا أو المخالطة .