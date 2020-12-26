شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. 10 قرارات لوزير التعليم العالى بشأن الدراسة وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرارات وزارة التعليم العالى بشأن تعليق الدراسة بالجامعات، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

قرارات وزير التعليم العالى .. تعرف على 10 قرارات هامة باجتماع الأعلى للجامعات

اتخذ المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الشهرى اليوم السبت، والمنعقد فى جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

الرئيس السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي.. ويؤكد مواصلة مصر لمساندة الكونغو الديمقراطية والاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة.. وفيلكس تشيسكيدى: نتطلع لتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس فيلكس تشيسكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها متابعة الجهود التنموية المصرية فى الكونغو الديمقراطية.

الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من خريجى الجامعات الحكومية و الخاصة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالكلية الحربية من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين والحاصلات على الدراسات العليا (دبلومة الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراة) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2021.

"الأعلى للجامعات" يقرر تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الطب والهندسة

انتهى قبل قليل الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى والذى انعقد فى جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات، قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

مقتل 6 عناصر إجرامية وضبط 40 آخرين فى مداهمات أمنية خلال أسبوع.. فيديو

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث أثمرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 40 عنصرا آخرين.

المرور تغلق طريق "القصير قفط" في الاتجاهين بسبب السيول

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، اليوم السبت غلق طريق القصير اتجاه قفط بسبب سوء الأحوال الجوية. كانت المتابعة الميدانية رصدت وجود سيول على طريق القصير اتجاه قفط فى الاتجاهين، وعلى الفور تم غلق الطريق فى الاتجاهين لحين تحسن الأحوال الجوية وللحد من حوادث الطرق.

رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة باستاد القاهرة قبل بطولة العالم لكرة اليد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الصالة المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال، يناير المقبل.

وكان رئيس الوزراء قد تابع فى اجتماع سابق الاستعدادات الأخيرة لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27 على أرض مصر، موضحاً أنه لم يتبق من الوقت سوى أقل من شهر، وهو ما يستدعى الاطمئنان على تنفيذ كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق البطولة، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الطبية والصحية، لمختلف المشاركين فى البطولة، فى ظل التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما يتعلق بإجراءات وصول وتنقلات الفرق وتحركاتهم بين مختلف اماكن إقامة البطولة، أو تلك المخصصة للتدريب أو الإقامة

تامر حسنى يحتفل بتصدره تريند يوتيوب فى الوطن العربى ويعد الجمهور بمفاجأة

أعرب النجم تامر حسنى، عن سعادته بتصدر ترند تويتر ويوتيوب فى مصر وبعض دول الوطن العربى، والمرتبة 19 على تريند يوتيوب عالميا بعد النجمة جنيفر لوبيز، مشيرا إلى أن كليب "فولاذى" سيطرحه خلال أيام، وسيكون مزيجا بين ألبومه وفيلمه القادم "مش أنا"، مؤكدا أن سيحصر مفاجأة لجمهوره خلال موسم فى الفلانتين، بالإضافة إلى مفاجأة أخرى لم يذكرها، لكنه وصفها بـ"مفاجأة من العيار العنيف".

عمرو دياب يكرر كلمة "حب" 12 مرة فى أغنيته الجديدة "فاكرنى يا حب".. اسمع وشوف

طرح النجم الكبير عمرو دياب، أغنيته الجديدة "فاكرنى ياحب" ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، الذى طرحه على إحدى المنصات الرقمية، والمقرر طرحه على قناته الرسمية على اليوتيوب خلال الأيام المقبلة.

اتحاد الطائرة يستجيب لبيان الأولمبية ويعلق النشاط بدءًا من الغد

استجاب اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد، لبيان اللجنة الأولمبية الذى صدر اليوم بتعليق أنشطة الصالات المغطاة لمواجهة فيروس كورونا.

إصابة جومانة مراد بفيروس كورونا والفنانة تحذر المخالطين لها بالفترة الأخيرة

أصيبت النجمة السورية جومانة مراد بكورونا وذلك بعد أن جاءت نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها إيجابية وقالت في تصريح خاص لليوم السابع: "للأسف جاءت نتيجة التحاليل إيجابية وأحذر كل من تعامل معى خلال الأيام القليلة الماضية وأطالبهم أن يتخذوا حذرهم".

جنح المنصورة ترفض استئناف رئيس سينا كولا فى 4قضايا شيكات وتؤيد حبسه 12سنة

قضت محكمة مستأنف مركز المنصورة اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم من مصطفى الإمام رئيس شركة سيناكولا، فى أربعة قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، لصالح إحدى الشركات، بإجمالى مبلغ 9 ملايين و600 ألف جنيه، وقررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأحكام الصادرة بالحبس لمدة 12 سنة ودفع الكفالة المقررة.

وزير التعليم العالى يوجه بتوفير أماكن عزل للأطفال بالمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية مشددا على أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد.

صفقة سيرينو تكلف الأهلي 100 مليون جنيه فى يناير المقبل

كشف مصدر من داخل النادى الأهلى لـ"الخليج 365" أن صفقة التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، فى الانتقالات الشتوية ستكلف خزينة النادى قرابة 6.5 مليون دولار، حوالى 100 مليون جنيه مصرى، وهى القيمة التى ستكون مقسمة على ما يتقاضاه النادى، بالإضافة إلى سيحصل عليه اللاعب بعد التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات.

الكنيسة الأرثوذكسية تقصر قداس عيد الميلاد بإيبارشية البابا على 20 شخصا فقط

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعليمات هامة بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، وقالت فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفى ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية وهما "إيبارشية البابا" اعتبارًا من اليوم وحتى 31 يناير .

قرارات وزير التعليم العالي ..انتظام الدراسة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك خلال الساعات الماضية، شائعة حول تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لمدة أسبوعين لتقام فى 30 يناير القادم.

المترو يناشد الركاب الالتزام بقرار ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

ناشدت شركة المترو الركاب الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حتى لا يتعرضوا للغرامة وللوقاية ضد كورونا مع عدم التزاحم والتكدس خلال استقلال الخطوط الثلاثة.