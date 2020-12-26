شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: مصدرى الأساسى لأخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، مؤسسة الخليج 365، بقيادة الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، على فوزها بجائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.

وقالت الدكتورة غادة والى: "رغم أننى تابعت نجاحات الخليج 365 منذ نشأتها إلا أن تواجدى خارج مصر أثناء 2020 زاد من اعتمادى عليها كمصدر أساسى للاطلاع على أخبار الوطن والشعور أننى على تواصل دائم مع الأحداث من خلال موقعها الإلكترونى المتميز.. وأبارك وأهنئ كتيبة ”الخليج 365” التى تتسم بالشباب والحيوية على فوزها بجائزه الصحافة الذكية وأتمنى لكل العاملين فيها المزيد من التألق والنجاح ".

كان موقع ”الخليج 365” قد فاز بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة.