شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات وزير التعليم العالى .. تعرف على 10 قرارات هامة باجتماع الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الشهرى اليوم السبت، والمنعقد فى جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” تفاصيل القرارات التى اتخذها وزير التعليم العالى خلال الاجتماع:-

1- ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول وفق منظومة التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

2- استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

3- متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية.

4- التشديد على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد.

5- استمع المجلس للعرض التقديمى المقدم من بنك المعرفة المصرى بشأن نظام إدارة التعليم الإلكتروني.

6- كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعى والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية.

7- قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية.

8- قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات اجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسى يثبت قضاء الطالب لأثنى عشر عاما فى التعليم والاكتفاء فى هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

9- قرر المجلس اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة فى تخصصات الصيدلة والطب البشرى وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب التى سوف يتم النظر فى معادلة الشهادات التى تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية على أن يتم تطبيق هذا القرار على الطلاب الراغبين فى الدراسة بالخارج اعتبارا من العام الجامعى القادم 21-22.

10 -الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.