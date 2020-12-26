شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يؤكد انتظام الدراسة ومعاقبة مخالفى الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى اليوم السبت فى رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.

فى بداية الاجتماع وجه الدكتور خالد عبدالغفار الشكر لجامعة الفيوم على استضافتها جلسة المجلس اليوم وهنأها على افتتاح أعمال تطوير الحرم الجامعى ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومركز العلاج الطبيعى والتأهيل الحركى، ومركز مكافحة الأوبئة، وتفشى الأمراض بالإضافة إلى ملاعب الجامعة الجديدة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول وفق منظومة التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التى أقرها المجلس الاعلى للجامعات، ومعاقبة المخالفين .

كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية متابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أهمية الجهوزية الكاملة لجميع المستشفيات الجامعية للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائى لفيروس الكورونا المستجد.

ووجه وزير التعليم العالى الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على قرارته الخاصة بإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية بكامل طاقتها، كما عرض على رؤساء الجامعات آخر المستجدات التنفيذية المتعلقة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

وتحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم حول بنك المعرفة ونشأته وكيفية استفادة الباحث المصرى من هذه المكتبة الإلكترونية، ودورها فى تعزيز مكانة البحث العلمى والأكاديمى بالجامعات المصرية، كما تناول خطط وزارة التربية والتعليم فى تأهيل الطالب المصرى وتسليحه بالعلم والتكنولوجيا من خلال استخدام أحدث الأدوات العلمية المتاحة، ووضع أكثر من معيار لقياس قدرات الطلاب التعليمية.

- استمع المجلس للعرض التقديمى المقدم من بنك المعرفة المصرى بشأن نظام إدارة التعليم الالكتروني

- استمع المجلس للعرض التقديمى المقدم بشأن برنامج إدارة الاختبارات الالكترونية

-كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعى والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية

- قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى حول تفاصيل الاجتماع، قالت إنه فى ضوء الكتاب الوارد من السيد الدكتور وزير التربية والتعليم قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات اجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسى يثبت قضاء الطالب لأثنى عشر عاما فى التعليم والاكتفاء فى هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بان الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

- قرر المجلس اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة فى تخصصات الصيدلة والطب البشرى وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب التى سوف يتم النظر فى معادلة الشهادات التى تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية على أن يتم تطبيق هذا القرار على الطلاب الراغبين فى الدراسة بالخارج اعتبارا من العام الجامعى القادم 21-22

-الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.