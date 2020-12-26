حصاد الوزارات.. التعليم العالي تنفى تعليق الدراسة بالجامعات: سنتخذ إجراءات ضد مروجى الشائعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. مدبولى: تكليف من الرئيس بتنفيذ ترتيبات بطولة العالم لكرة اليد على أعلى مستوى قرارات وزير التعليم العالي ..انتظام الدراسة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا الصحة: 1249 حالة كورونا لكل مليون نسمة ومصر بالمركز 148 عالميا بالإصابات وزير الأوقاف: الاعتداء على المال العام أشد إثمًا وجرمًا وخطرًا من المال الخاص الحكومة: امتحانات الجامعات فى مواعيدها وفق الخريطة الزمنية المقررة وزارة التعليم العالي تنفي تعليق الدراسة بالجامعات: سنتخذ إجراءات ضد مروجى الشائعات الإسكان: 1.5 مليار جنيه حجم استثمارات منظومة فصل الصرف ببرج العرب الجديدة القوى العاملة :صرف 1.3 مليون منحة لـ 2719 مواطناً عمالة غير منتظمة بالأقصر التعليم تنفي إجراء امتحانات تحريرية لطلبة الصفوف الأولى

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