شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يوافق على تطوير المناهج المتعلقة بالزيادة السكانية والانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدورى المنعقد اليوم السبت، على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعى والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية.

كما اتخذ المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الشهرى اليوم السبت، والمنعقد فى جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات، وأبرزها أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول وفق منظومة التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات .

وأكد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التى أقرها المجلس الاعلى للجامعات، ومتابعة رؤساء الجامعات بشكل مباشر لجاهزية مستشفيات العزل الجامعية مع التأكيد على أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين فى المستشفيات الجامعية .