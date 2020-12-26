شكرا لقرائتكم خبر عن «الائتلاف الشبابي لدعم مصر» ينظم ماراثون للدراجات من أمام جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظم الائتلاف الشبابي لدعم مصر ماراثون للدراجات من أمام جامعة القاهرة وداخل حديقة الأرومان حضره عدد عدد كبير من شباب الائتلاف، حيث بدأ السباق في 7 صباحا ولمدة 4 ساعات.
بعدها أقام الائتلاف إفطارا جماعيا داخل حديقة الأرومان وزيارة الحديقة.
تم تنظيم اليوم تحت رعاية مؤسس الائتلاف الشبابي لدعم مصر مصطفى التمساح، ومنسق عام الجيزة المحاسب نبيل عباس، والإعلامية عبير محمود كبير مذيعين التلفزيون المصري، وبحضور عدد من قيادات الائتلاف.
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