شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيسة تمريض وحدة صحية بكفر الشيخ بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تُوفيت مريم عوض أسعد، رئيسة تمريض وحدة طب الأسرة بقرية السالمية، التابعة لإدارة فوه الصحية، بمحافظة كفر الشيخ، مُتأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المُستجد. كانت رئيسة التمريض قد أصيبت بفيروس كورونا وتم تحويلها لعزل مستشفي جمال عبدالناصر بالإسكندرية قبل يومين إلا أن حالتها الصحية تدهورت، لتلفظ أنفاسها الأخيرة. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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