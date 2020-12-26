شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد عبدالحليم محمود في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة حياة كريمة تعتبر جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً وهى امتدادًا للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها الرئيس على مدار 6 سنوات الماضية، والتى ساهمت فى إحداث تغييرًا جوهريًا فى حياة ومستوى معيشة المواطنين فى القري الأكثر احتياجا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم فى شهر أكتوبر الماضى إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتشمل عدد 375 تجمعا ريفيًا، ويتم فيها تنفيذ 1592 مشروعًا باستثمارات قيمتها 9.6 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب فى 14 محافظة أغلبها فى صعيد مصر ومحافظة البحيرة

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة، إلى قرية عبد الحليم محمود في مركز ابو المطامير وهي إحدى قرى المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتفقد أعمال رصف الطرق وانشاء كباري وإنشاء مبني إداري وكذلك ملعب خماسي فى مركز الشباب وعملية إحلال وتجديد شبكة الانارة وانشاء خزان تحلية مياه ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب فى القرية ورفع كفاءة عدد 14 منازلاً بتكلفة 40 مليون جنيه.

والتقى وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بعدد من المواطنين وأهالى القرية والذين عبروا عن امتنانهم لرئيس الجمهورية على مبادرته حياة كريمة للاهتمام وتوفير مقومات الحياة فى المناطق النائية والمحرومة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المرحلة الاولى من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة البحيرة شملت 8 قرى بنطاق المحافظة، وتضمنت تنفيذ 94 مشروعًا في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والكهرباء والطرق والكباري والصحة والري والطب البيطري وتدعيم الوحدات المحلية بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه.

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة

وزير التنمية المحلية يزور قرية عبد الحليم محمود إحد قرى مبادرة حياة كريمة فى البحيرة