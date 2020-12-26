شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «القاهرة الجديدة» يشن حملة لمنع غسل السيارات بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن هناك متابعة يومية لمنع ظاهرة غسيل السيارات بالشوارع العامة مما يتسبب في إهدار المياه وائتلاف الاسفلت.

وأضاف غنيم، أن الجهاز قام بحملة اليوم، بحي البنفسج بالتجمع الاول، حيث تم ضبط عدد من حالات المخالفات، وتم رفع الخراطيم المستخدمة وعمل محاضر ومخالفات لقطع الأراضي صاحبة المخالفة.

وقال إن الحملات مستمرة يومياً، مناشدا المواطنين الالتزام بعدم غسل السيارات بالشارع العام حفاظا على الأسفلت وعدم إهدار المياه.