شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف بناء مخالف بدون ترخيص في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة دسوق، رئاسة المهندسة عايدة ماضى، صباح اليوم السبت، بالتنسيق مع الشرطة، بإيقاف أعمال مخالفة بناء بدون ترخيص بالدور الأول علوى والإزالة الفورية فورية فى المهد واتحاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بالاستمرار في التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها.