شكرا لقرائتكم خبر عن 10 توصيات من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ظل تزايد أعداد مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تعليمات جديدة بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفي ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الكنيسة في بيان لها أمس، 10 توصيات جديدة للعمل بها بكنائس القاهرة والإسكندرية اعتبارًا من اليوم وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١ :

١- يقام قداسا عيدي الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن عشرين شخص .

٢- يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

٣- تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

٤- تقام صلوات الأكاليل (بعد عيد الميلاد) بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن عشرين شخصًا من أسرتي العروسين.

٥- إقامة صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل ان يكون ذلك في كنائس المدافن.

٦- تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

٧- يسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور كاهن واحد فقط وأسرة المعمد فقط (أربعة أفراد).

٨- تعليق الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد التعليمية.

٩- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

١٠- يلتزم الآباء الكهنة الموقرون والشمامسة وجميع أفراد الشعب باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

وأكدت الكنيسة أنه بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌّ في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة تطبيق ما يتناسب مع الوضع الصحي بالإيبارشية من إجراءات.

واختتم البيان: "نصلي لكي يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة، مترنمين مع الملائكة (الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ)".