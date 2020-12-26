شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشارك الهلال الأحمر احتفالية اليوم العالمي للتطوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية الهلال الأحمر المصرى باليوم العالمى للتطوع، إن هذا العام كان مليئا بالعمل والإنجاز من قبل المتطوعين والعاملين بكل فروع الهلال الأحمر المصرى في كل المحافظات، الذين أدوا دورهم باحترافية وكفاءة شهد لها الجميع من المواطن البسيط وحتى القيادات.

وأضافت: «أشكر جميع المتطوعين على مجهوداتهم، ونتعهد بالاستمرار في دعم متطوعي الهلال الأحمرودعوة شركائنا للاستثمار في تأهيلهم و الاستفادة من طاقاتهم».

من جانبه، قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمرأمل مصرفي التطوع، خاصة أنهم يمثلون الروح الأصيلة للشعب المصري في التطوع وفداء الوطن في مواجهة الكوارث والنكبات.

وأضاف: «ما أحوجنا في مثل هذه الأيام بإحياء روح التطوع«، مشيرًا إلي أن الهلال الأحمر المصري يمثل نبض الشارع المصري عبر التاريخ، متمنيًا أن يتحول الشباب المصري إلي سفراء صحيين والانضمام لجيش المتطوعين بالهلال الأحمر المصري للوقوف في مواجهة فيروس كورونا.