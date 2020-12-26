شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 2109 مواطنين في حلايب وشلاتين خلال قافلة جامعة عين شمس الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، السبت، الشكر لجامعة عين شمس والدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، لجهودهم في توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج مجاناً للمواطنين بالشلاتين وحلايب وأبورماد من خلال القافلة التي شملت مختلف التخصصات واستمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة من يوم الأربعاء وحتى الجمعة، وذلك بناء على البروتوكول الموقع مع مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأجرت القافلة الطبية العلاجية الكشف الطبي على 2109 حالة، وقامت بتحويل عدد من الحالات لاجراء عمليات متنوعة، بعض الحالات تم تحويلها إلى مستشفى الشلاتين، وبعضها إلى مستشفيات جامعة عين شمس، وأنه تم توزيع الكمامات على المترددين على العيادات المختلفة، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.