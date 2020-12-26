شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لجهاز حدائق أكتوبر لإزالة الإشغالات بـ«إسكان دهشور» و«إبنى بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر حملة موسعة على المنطقة الخامسة والسابعة بإسكان «إبنى بيتك» وأيضا ومشروع الإسكان الإجتماعي بدهشور.

قاد الحملة المهندس محمد عبدالله نائب رئيس الجهاز، بمشاركة كلا من المهندس ممدوح خميس مدير الأحياء بحدائق أكتوبر، والمهندس أمجد انيس بإدارة التنمية وعدد من المهندسين في الإدارات المختلفة بتوجيهات من المهندس اشرف فتحي رئيس الجهاز لضبط المخالفات الموجودة في تلك المناطق وتحرير محاضر لها .

واكد الجهاز، في بيان له، اليوم أن الحملات مستمرة على جميع احياء المدينة لمنع أي اشغالات أو تجاوزات أو مخالفات في البناء أو تغيير النشاط طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي أو الاغراض المخصصة له.

وأضاف الجهاز ان الحملة قامت بتحرير محاضر لمخالفات في مناطق ابني بيتك الخامسة والسابعة ومشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور تضمنت عددا من الاشغالات الموجودة في الشوارع والباعة الجائلين والبيع بدون ترخيص وتحويل النشاط السكني إلى تجاري ومنع كافة أوجه المخالفات من استمرارها ومنع وحظر تشوينات الأسمنت والحديد على أرض الجهاز بدون وجه حق مما يعتبر مخالفة تستوجب تحرير محاضر لأصحابها .

وشدد الجهاز على أنه لن يسمح بأي مخالفات في البناء أو انتشار العشوائيات أو الباعة الجائلين أو الاشغالات أو تغيير النشاط السكني إلى تجاري وسيتم تحرير محاضر لأصحابها وإحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومصادرة جميع الادوات والالات المستخدمة في المخالفات.