شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر: نستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا من خلال متطوعينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى، فى إحتفالية اليوم العالمى للتطوع، بأن الهلال الأحمر يستعد الآن من خلال متطوعيه للاستجابة للموجة الثانية لجائحة كورونا، حيث تم مد الفروع بخطة العمل الموحدة.

وأضاف الناظر، أن الهلال الأحمر المصري واجه فيروس كورونا بمجموعة كبيرة من التدخلات كان لها أثر كبير.

وتضمنت الاحتفالية التي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة، عرضا فنيا قدمه المتطوعون لمسيرة التطوع بالهلال الأحمر المصرى على مدارمائة عام ، وتقريرا عن إنجازات الجمعية في مجال جذب و تدريب وتقدير المتطوعين على مدار العام و الحملة التي أطلقها مع بداية أزمة كورونا «حملة متطوع في كل شارع للتطوع عبر الإنترنت«، واستطاعت جذب ٤٥٠٠ متطوعا، كما تم تكريم الفائزين في مسابقة التطوع السنوية للهلال الأحمر المصرى.

كما شهدت الاحتفالية إطلاق أغنية «أنا متطوع«أول أغنية مصرية تحث على التطوع بالتعاون مع أوركسترا الحياة.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد أمين أعلن اثناء الاحتفالية انضمامه الى صفوف متطوعى الهلال الأحمر المصرى في كلمة وجهها إلى المشاركين بهذه المناسبة.