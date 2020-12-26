- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات في 2000 مدرسة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرات توعوية تحت عنوان «حماية أولادنا» لتوعية طلاب المدارس بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات، وذلك ضمن «برنامج اختار حياتك» والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد كوادر طلابية وإكسابهم المهارات بمشاركة 1500 متطوع لدى الصندوق ،وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
وقالت نيفين القباج إن المبادرة استهدفت 2000 مدرسة بالمراحل الإعدادية والثانوية في المحافظات المختلفة على مدار عام 2020 لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المدارس وتوعويتهم بمخاطر الإدمان وأيضا تعريف الطلاب بأهم المواد المخدرة المنتشرة حالياً وكيفة الوقاية منها ،كذلك تعريف الطلاب بأساليب الدفاع عن النفس ومواجهة المشكلات الحياتية من خلال إعداد وتنفيذ أنشطة رياضية بين الطلاب.
من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المدارس تنوعت ما بين برنامج «اختار حياتك» والذي يهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات وإكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعي وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، وكدلك الرد على استفسارات الطلاب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية وعلمية بين الطلاب بجانب ورش عمل حكي بين الطلاب، حيث تم إستهداف ما يقرب من 200 ألف طالب وطالبة بالمراحل الإعدادية والثانوية على مدار عام 2020 وسط اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيد البرامج التوعوية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر «القباج»: تنفيذ برامج توعوية عن أضرار المخدرات في 2000 مدرسة خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.