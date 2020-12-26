شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكشف أساليب حماية التنوع البيولوجى والحياة البرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرصها على حماية التنوع البيولوجى من أجل الحفاظ على ثروات مصر والحياة البرية، من خلال مكافحة التجارة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية .

وأشارت فؤاد إلى حرص الوزارة على رصد ومراقبة الأنشطة الرئيسية لاستخدامات الحياة البرية، من خلال برنامج يرصد جميع الأنشطة للحيوانات داخل المزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك بجانب المرور الدورى بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات .

وبشأن مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، أوضحت فؤاد أنه تم تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاو ن مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية ويعتمد هذا البرنامج على عدة محاور هي:

التفتيش على الأسواق والمحلات المتخصصة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وخاصة الأسواق الدائمة في القاهرة والإسكندرية، وقد بلغ عدد المعارض وحدائق الحيوانات المسجلة والتي يتم متابعتها والرقابة عليها إلى 9 معارض وحدائق، بالإضافة إلى 15 سيركا ثابتا ومتنقلا حصلوا على تصاريح ويتم الرقابة عليهم .

كذلك هناك تعاون مع الجمعيات الأهلية والناشطين في مجال حقوق الحيوان، حيث تم تأسيس شبكة تواصل مع العديد من الجمعيات الأهلية والمجموعات والأفراد المهتمين بقضايا البيئة ورفاهية الحيوان، من خلال التواصل باستمرار لتبادل المعلومات فيما يتعلق بإحباط محاولات التهريب بالتعاون مع الجهات الأمنية أو بالعمل سوي في استعادة وإعادة إطلاق العديد من الحيوانات والطيور البرية من المحلات التي تقوم بعرضها أو ببيعها مثل التماسيح والسلاحف البرية والبحرية والبجع والفلامنجو وغيرها.

وتقوم وزارة البيئة بوضع أسلوب جديد للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص بالتعديات على النظم البيئية الأرضية.

وأكدت فؤاد على أهمية أنشطة التوعية والاتصال لرفع الوعي بأهمية الحياة البرية والحفاظ عليها سواء عن طريق الإنترنت أو بالتوعية المباشرة بالمدارس والجامعات واللقاءات الجماهيرية.