شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تنفي تخصيص المستشفيات الجامعية للعزل الصحي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على شائعة تحويل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، مؤكدًا أن المعلومة عارية تمامًا من الصحة.

قال «عبدالغفار» خلال مداخلته في برنامج «الآن» المُذاع على فضائية «eXtra News»، إن المكتب الإعلامي الخاص بالوزارة فوجئ بقرار مزور منسوب إلى الوزير بتحويل كل المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، وتعطيل الدراسة وغيرها من الشائعات، مشيرً إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات منعقد الآن.

واستنكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، جرأة البعض على تزوير قرارات وزارية ووضع إمضاءات الوزراء عليها، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الجهات المعنية تجاه مزوري الأخبار وكذلك ناشريها.

وأوضح: «الغرض من الشائعة إثارة البلبلة وإضعاف ثقة المواطن في الدولة، فهي حرب منظمة على كل ما تحققه الدولة من إنجازات، حيث كان الفصل الدراسي الأول يسير على ما يرام، كما تم تجهيز مستشفيات للعزل سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي».