الرئيس يتبادل وجهات النظر مع نظيره الكونغولى بشأن الملفات الإقليمية والقارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس فيلكس تشيسكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مختلف مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها متابعة الجهود التنموية المصرية فى الكونغو الديمقراطية. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فى إطار الرئاسة المقبلة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقى للعام القادم 2021.

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