شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات وزير التعليم العالي ..انتظام الدراسة وتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك خلال الساعات الماضية، شائعة حول تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لمدة أسبوعين لتقام فى 30 يناير القادم.

قرارات وزير التعليم العالي

وقالت وزارة التعليم العالى، إنه غير صحيح تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول، وتؤكد على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية مع انعقاد الامتحانات فى مواعديها المقررة وفقا للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسى الحالى 2020 / 2021 مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعة قواعد التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التعليم العالى أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد مروجى هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مزورى القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعى.