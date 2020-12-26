شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يناشد الركاب الالتزام بقرار ارتداء الكمامات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت شركة المترو الركاب الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حتى لا يتعرضوا للغرامة وللوقاية ضد كورونا مع عدم التزاحم والتكدس خلال استقلال الخطوط الثلاثة.

وأكدت شركة المترو على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

وأكدت شركة المترو أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شبام الحجز مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.