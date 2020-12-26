شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مبنى وزارة الرى ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقمت وزارة الموارد المائية والرى، المبنى ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له وذلك ضمن أعمال التطهيرات والتعقيمات وذلك فى ضوء التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وفى إطار حرص الوزارة على صحة العاملين بها.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التى تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .

وشدد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التى تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .

يذكر أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات.