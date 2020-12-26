شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تقصر قداس عيد الميلاد بإيبارشية البابا على 20 شخصا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعليمات هامة بخصوص الخدمات الكنسية خلال الفترة المقبلة، وقالت فى إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وفى ظل استمرار تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، تقرر العمل بما يلى بكنائس القاهرة والإسكندرية وهما "إيبارشية البابا" اعتبارًا من اليوم وحتى 31 يناير .

وجاءت التعليمات كالتالي:

1- يقام قداسا عيدى الميلاد والغطاس بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد لا يزيد عن عشرين شخص .

2- يقام قداس واحد فقط أسبوعيًّا ويقتصر على كهنة كل كنيسة بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.

3- تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

4- تقام صلوات الأكاليل ( بعد عيد الميلاد) بكاهن واحد وشماس واحد وما لا يزيد عن 20 شخصًا من أسرتى العروسين.

5- إقامة صلوات الجناز بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المنتقل ويفضل ان يكون ذلك فى كنائس المدافن.

6- تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم حتى تتحسن الأوضاع.

7- يسمح بإتمام سرى المعمودية والميرون بحضور كاهن واحد فقط وأسرة المعمد فقط (أربعة أفراد).

8- تعليق الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد التعليمية.

9- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفوني.

10- يلتزم الآباء الكهنة الموقرون والشمامسة وجميع أفراد الشعب باتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة.

وبالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية، يقرر الأب المطران أو الأسقف كلٌّ فى إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة تطبيق ما يتناسب مع الوضع الصحى بالإيبارشية من إجراءات، مضيفة، نصلى لكى يحفظ الله مصر وبلاد العالم أجمع من كل سوء وأن ينجى البشرية من خطر الأمراض والأوبئة.