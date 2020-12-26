شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى والزراعة يوجهان بسرعة تنفيذ مشروع التحول لـ "الرى الحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين ممثلى وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعًا لمتابعة أعمال الانتقال من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث برئاسة المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى وذلك لمتابعة خطة التحول للرى الحديث.

وكلف وزيرا الرى والزراعة بالإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول إلى الطرق الحديثة وأن يتم العرض بالمواقع والاحداثيات لضمان الجدية باعتباره مشروع قومى .

وتم الاتفاق بين الرى والزراعة على عدم تقنين الأراضى من قبل هيئة التعمير والمحافظات وأن يكون التقنين مشروط بتطبيق نظم الرى الحديث، وكذلك قيام أجهزة وزارة الزراعة بالإفادة بالزمامات التى تحتاج لاستصدار قرار وزارى لها لتطبيق نظم الرى الحديث على أن يتم عرض الموقف التنفيذى لمشروع الرى الحديث من خلال خرائط محددة بالإحداثيات موضح عليها ما تم تنفيذه والجارى العمل فى تنفيذه .

وأوضح قطاع تطوير الرى، أنه تم تحديد المعايير والضوابط والآلية التى يتم بها إتاحة القروض للمزارعين بفائدة 5% وآلية استرداد تلك القروض والتأكيد على التيسير على المزارعين للحصول على تلك القروض.

يذكر أن وزارة الرى تعمل على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى و الصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه و خصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.