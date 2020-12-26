شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين هجوم "بوكو حرام" الإرهابية على قرية ذات أغلبية مسيحية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر الشريف وأعرب عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابى البغيض، الذى شنته جماعة ‏بوكو حرام ‏الإرهابية على قرية بيمى ‏فى ولاية بورنو النيجيرية ذات الأغلبية المسيحية، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 10 أشخاص وإصابة آخرين‎.‎

وأكد الأزهر أن هذه الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه صورة الدين، وبث الرعب ‏والخوف فى قلوب الأبرياء، واستخدمت العنف والتلذذ بإراقة الدماء لترويع الآمنين وبث الفرقة ‏والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

وشدد الأزهر على أن الاعتداء على ‏النفس أو دور العبادة عمل ‏إرهابى جبان لا يصدر إلا من نفوس تجردت من كل معانى الإنسانية والرحمة، ولم تضع اعتبارًا ‏لأى تعاليم لدين سماوى أو خلق إنساني، ولم تؤمن بالله حق الإيمان ولا برسله الذين بعثهم الله ‏رحمة للعالمين، مطالبًا قادة العالم وأصحاب القرارات الدولية بالعمل جديًّا على وضع ‏حد ‏للإرهاب الذى بات يهدد استقرار العالم‎.‎

وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لذوى الضحايا وعائلاتهم، ولدولة نيجيريا -قيادة وشعبًا- ‏سائلًا المولى –عز وجل- أن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.‏