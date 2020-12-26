زيادة رحلات مصر للطيران الداخلية تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يشهد جدول تشغيل رحلات شركة مصر للطيران زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية اليومية التي تسيرها الشركة الوطنية الي مطارات الجذب السياحي المصرية هذا الشهر، وخاصة يومي الجمعة والسبت مقارنة بحركة السفر الداخلي خلال الخمسة شهور الماضية، وذلك تزامنا مع أعياد الكريسماس وأجازات نهاية العام وأعياد الميلاد المجيد.

وتسير مصر للطيران غدا الأحد، 15 رحلة داخلية إلي كل من (أسوان، والأقصر، وشرم الشيخ، والغردقة، ومرسي علم)، وذلك ضمن إجمالي 47 رحلة جوية تسيرها الشركة خلال هذا اليوم.

وتشمل الوجهات التي تصل إليها الرحلات (بيروت، بغداد، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، أسطنبول، ميلانو، أمستردام، نيويورك، فرانكفورت، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا)، بالإضافة إلي 5 رحلات شحن جوي.. وتنقل جميع هذه الرحلات 4271 راكبا، وذلك مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الشركة الوطنية تقوم اليوم السبت، بتشغيل 66 رحلة جوية، من بينهم 22 رحلة داخلية، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 5814 راكبا.​