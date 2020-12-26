لو مش هتكمل.. خطوات سحب جدية الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي (التقديم تاني بشرط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 28 ديسمبر الجاري، من حجز شقق الإسكان المتوسط بواقع 25 ألف وحدة سكنية، وكذلك شقق الإسكان الاجتماعي بواقع 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (سكن لكل المصريين).

وفي آخر إحصائية لعدد المتقديم، أعلنت وزارة الإسكان أن من اشتروا كراسات الشروط وصل إلى نحو 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 255 ألفا، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات على الموقع مستمر حتى 28 ديسمبر الجارى.

ويتساءل عدد من المتقدمين في مشروع الإسكان الاجتماعي عن طريقة سحب مقدم الحجز، وإلغاء التخصيص، وهل يمكن عودة التقديم مرة أخرى في المشروعات المقبلة؟

يتم سحب مقدم الحجز من أحد مكاتب البريد المميكنة، حيث يتقدم الراغب في سحب المقدم، بطلبه بعد مرور شهر على الأقل من تاريخ الحصول على إيصال السداد.

- إذا سحب المتقدم جدية الحجز قبل تخصيص الوحدة، يمكن التقدم في أي مشروع مرة أخرى.

- التقديم في مشروعات الإسكان الاجتماعي المقبلة يتطلب إحضار إيصال سحب المقدم من الإعلان السابق وإلا لن يتم قبول الطلب.

- أما إذا طلب المتقدم الأقساط الربع سنوية ومقدم الحجز بعد أن تم تخصيص الوحدة السكنية له، يتم خصم 1.5% من قيمة الوحدة، كما أنه لن يستطيع التقدم لأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ووصل ثمن الشقة الـ90 مترا في الإسكان الاجتماعي لـ 310 ألف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جدية حجز، أما الشقة الـ75 مترا وصلت لـ244 ألفا ومقدم حجز 12.5 ألف جنيه.

أما في الإسكان المتوسط ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا.

ويمكن التواصل مع الصندوق، لأي استفسار، على الأرقام الحالية وهى 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول أو 090071117 من أي خط أرضي.

اقرأ أيضًا:

تعرف على الفرق بين شقق الإسكان "الاجتماعي" و"المتوسط" (أسعار- مواصفات - أقساط)

"إزاي تحجز شقة في الإسكان بـ900 جنيه شهريًا؟".. تعرف على الخطوات والتفاصيل والشروط (صور)

أسعار ومواعيد الحجز.. خطوات تخصيص شقق الإسكان في 4 مشروعات إلكترونيًا

5 أيام ويبدأ الحجز.. 8 فئات محرومة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل

شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي