شبورة مائية وأمطار ببعض المناطق.. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، فيما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود ليلا طقس بارد على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.7 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22

11

الاسكندرية 22

13

وادى النطرون 22 13

طنطا 22

12

شبين الكوم 22

13

دمنهور 23

13

بلطيم 23

13

مطروح 20

10

السلوم 22

08

سيوة 20

08

بورسعيد 21

15

دمياط 21

14

الزقازيق 22

13

المنصورة 22

13

الاسماعيلية 23

11

السويس 22

12

العريش 22

12

رفح 21

11

راس سدر 23

12

نخل 20

03

نويبع 23

16

طابا 21

14

كاترين 16 04

الطور 22

13

شرم الشيخ 23

17

الغردقة 24 15

مرسى علم 23

14

الفيوم 22

08

بنى سويف 22

08

المنيا 22 09

اسيوط 23

08

سوهاج 23

09

قنا 24

11

الاقصر 25 12

اسوان 26

12

ادفو 26

11

ابوسمبل 24

11

الوادى الجديد 24

10

شلاتين 27

18

ابورماد 26

17

حلايب 25

19

راس حدربه 26

19