مناعة القطيع وتحوُّر الفيروس.. أستاذ ميكروبيولوجي بجامعة زويل يكشف تفاصيل جديدة عن "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الميكروبيولوجي بجامعة زويل، عن تفاصيل جديدة حول مستجدات فيروس كورونا؛ منها ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وعدد من الدول.

حقيقة ظهور سلالة جديدة

قال الشبيني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، في ما يتعلق بوجود سلالة جديدة من فيروس كورونا، إنه ليست هناك سلالة جديدة، بينما هناك تغير في شكلها؛ لكن مواصفاتها الجينية لن تختلف عن السلالة الأم، موضحًا أن حال ظهور سلالة جديدة فسيكون لها علاج جديد وأعراض جديدة.

أقل الناس إصابةً وتعافياً

وأضاف أستاذ الميكروبيولوجي أن ممارسة الرياضة تقوي المناعة، وتساعد في علاج كورونا، مضيفًا: "نجد لاعبي كرة القدم مصابين دون أعراض، كما أنهم يتماثلون للشفاء بشكل أسرع".

ولفت الشبيني إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هي كبار السن؛ لضعف الجهاز المناعي، والأطباء نظرًا لكثرة الاختلاط بالمرضى، حيث إنه يستقبل جرعات أعلى من الفيروسات نتيجة مخالطة المصابين.

وجود شخصَين مصابَين في غرفة واحدة

وتابع أستاذ الميكروبيولوجي بأن مخالطة شخصَين مصابَين وحاملَين لفيروس كورونا، ووجودهما داخل غرفة واحدة قد يساعد على زيادة نسبة الفيروس في الجسم من شخص لآخر، وقد لا يستطيع جهاز المناعة المقاومة، وبالتالي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

مناعة القطيع

وأشار الشبيني إلى أن مواجهة كورونا بمناعة القطيع لن تفلح؛ نظرًا لإصابة أعداد كبيرة من الشباب وذوي المناعة القوية، وبالتالي نقل الفيروس إلى أصحاب المناعة الضعيفة.

أكثر فترة لانتشار الفيروس

أكد أستاذ الميكروبيولوجي أن أكثر فترة لانتشار الفيروسات هي فترات انخفاض درجات الحرارة (فصل الشتاء).

وأشاد الشبيني بنتائج لقاحات فيروس كورونا في مقاومة الفيروس؛ ومن بينها اللقاح الصيني.