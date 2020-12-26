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أمن المنافذ: ضبط 8 قضايا تهريب.. وتنفيذ 206 أحكام قضائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية- حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية - مستلزمات طبية)، ضبط 29 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي)، وضبط 1145 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ 206 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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