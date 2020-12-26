شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 16 بدروماً مخالفاً وإزالة عدادات كهرباء بمدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات، أسفرت عن غلق وتشميع 16 بدروماً مخالفاً ورفع العديد من الإشغالات بمختلف مناطق المدينة، وذلك بالتعاون بين إدارات الأمن والتنمية والنظافة والتجميل وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.
وأوضح أنه تم غلق وتشميع 3 بدرومات بمحور خدمات الحى الأول لاستخدامها في إقامة «شركة فلاتر مياة»، وورشة تصنيع وتعبئة أحبار، وغلق وتشميع 13 بدروماً بالمنطقة السكنية الثالثة لاستخدامها في إقامة «ورش موبيليا – ألوميتال- تصنيع ملابس- مخازن مواد غذائية»، بجانب رفع الإشغالات والعشوائيات بمختلف مناطق الحى الأول.
وأشار إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإزالة عدادات الكهرباء وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
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