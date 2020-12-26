شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يقرر تخفيض حضور العاملين بالإدارات المحلية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بتخفيض أعداد العاملين بحد أقصى ٥٠٪ حسب احتياجات العمل، مشددا بضروره الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقايه من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات، وشدد بضرورة استمرار وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير والمتابعة المستمرة على المستشفيات والوحدات الصحية لمراجعة أرصدة المستلزمات الطبية والأدوية للتأكد من توافرها، خاصة التي تخص فيروس كورونا، مع تكثيف الحملات على الصيدليات للاطمئنان على توافر الكمامات الطبيه المطابقة للمواصفات.

كما كلف الزملوط رؤساء المراكز بعرض تقرير نصف شهري عن الموقف التنفيذي لمشروعات مبادره حياة كريمة، وكذلك تقرير عن ملف التصالح في مخالفات البناء، وسرعة الإنتهاء من تسليم عقود التقنين لواضعي اليد لمن أنهوا الإجراءات.