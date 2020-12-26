شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب مطبات شوكية بشوارع المنيا لمنع السير عكس الاتجاه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت الإدارة العامة لمرور المنيا، اليوم السبت، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا، تركيب المطبات الشوكية في بعض الأماكن بشارعي طه حسين وعدنان المالكي، لمنع السير عكس الأتجاه ضمن خطة تنظيم الحركة المرورية بشوارع مدينة المنيا.
من جانبه أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، تنفيذ خطة وتجميل شوارع وميادين المدينة، وإعادة تنظيم الحركة المرورية.
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