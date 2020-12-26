شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 1.5 مليار جنيه استثمارات فصل الصرف الصناعي عن الآدمي ببرج العرب الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالي استثمارات منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي بمدينة برج العرب الجديدة بلغ نحو 1.5 مليار جنيه.

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الصرف المعالشجة ثلاثياً ورفع كفاءة منظومة الصرف لاستيعاب مياه الأمطار، وترشيد استهلاك المياه المنقاة المستخدمة في الزراعة، مشيراً إلى أن المنظومة شملت تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بطاقة 115 ألف م3/ يوم، ومحطة رفع وخطوط طرد بتكلفة 400 مليون جنيه، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس في أغسطس الماضي.

وأضاف المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة لاستقبال مياه الصرف الصناعي بطاقة 46 ألف م3/ يوم، بالمدينة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة عند اكتمال أعمال التوسعة إلى 100 ألف م3 / يوم بتكلفة تصل إلى 425 مليون جنيه، للاستفادة من المياه المنتجة في ري المسطحات الخضراء لترشيد استهلاك مياه الشرب التي كانت تستخدم في ري تلك المسطحات.

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من محطات الرفع، ورفع كفاءة بعض المحطات القائمة لخدمة كافة الأحياء السكنية والمناطق الصناعية لاستكمال منظومة الفصل واستيعاب المياه الناتجة عن الأمطار بتكلفة إجمالية 399 مليون جنيه، وتشمل الانتهاء من تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحي لخدمة الحيين السكنيين الرابع والخامس، ومحطة رفع مياه الصرف الصحي لخدمة الحي السكني السابع، ومحطة الرفع (أ/)، بجانب رفع كفاءة وتوسعة محطتي الرفع القائمتين ( د، هـ)، وتخصيص المحطة (د) لاستقبال مياه الصرف الآدمي فقط وتخصيص المحطة (هـ) لاستقبال الصرف الصناعي فقط، مضيفاً أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتوسعة للمحطة (ج) بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه لتخصيصها لاستقبال مياه الصرف الناتجة من المناطق الصناعية، وكذا تنفيذ خط طرد قطر900 / 1000 مم، بطول 10 كم، لربط هذه المحطة بمحطة المعالجة بنظام برك الأكسدة مباشرة.

وقال رئيس الجهاز: تم إسناد أعمال رفع كفاءة وتوسعة محطتي الرفع (أ، ب) وتنفيذ خط طرد قطر 450 مم بطول 1.7 كم، بتكلفة تصل إلى 76 مليون جنيه لربط المحطة بالمحطة الرئيسية مباشرة، وتخصيص المحطات (أ، ج، هـ) وخطوط الطرد والانحدار الخاصة بها للصرف الصناعي فقط، والمحطات (أ/، ب، د)، ومحطات الأحياء السكنية الرابع والخامس والسابع وخطوط الطرد والانحدار الخاصة بها للصرف الآدمي فقط، حتى تكتمل منظومة فصل الصرف الآدمي عن الصرف الصناعي بالمدينة للاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثلاثياً.

وأضاف المهندس عصام بدوى، أنه تم تدعيم شبكات الصرف الصحي بالمدينة بعدد 425 بالوعة أمطار جديدة بأماكن متفرقة بالمدينة، إضافة إلى البالوعات السابق تنفيذها وتركيب أغطية GRP لجميع مطابق الصرف الصحي بالمدينة، للحفاظ على الشبكة وعدم إلقاء أي مخلفات تسبب انسداد بالخطوط، بجانب التأكيد على جاهزية المعدات الخاصة بالمنظومة وتوزيعها في نقاط تمركز داخل المدينة لسهولة وصولها إلى أماكن تجمع مياه الأمطار في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عصام بدوى، أنه تم اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لاستقبال موسم الشتاء وتم وضع خطة عمل لمواجهة أي حالات طارئة تنتج عن تعرض المدينة لأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول، وتشمل: مراجعة كافة المحطات والروافع وتجهيز المولدات الاحتياطية لتكون جاهزة للعمل عند انقطاع التيار، وكذا مراجعة الصيانات اللازمة للطلمبات والمكونات الكهروميكانيكية، بجانب التنسيق والتواصل المستمر مع جميع شركات توزيع الكهرباء لتفادي انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم عمل الدراسات الاستشارية اللازمة لتنفيذ الحلول غير التقليدية باستخدام آبار الشحن الجوفي لمياه الأمطار بأماكن تجمع المياه السابق رصدها بالمدينة، كما تم طرح أعمال الدراسات الاستشارية لحماية المدينة من أخطار السيول، والاستفادة من مياه الأمطار وجارٍ البت الفني لهذه الأعمال.