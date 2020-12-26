شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء كباري المشاة بطريق الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكباري المشاة الجاري انشاءها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاه بمناطق مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية- حدائق الأهرام، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وللتيسير عليهم أثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث.

كلف المحافظ، رئيس حي الهرم بتخصيص إدارة لمتابعة أعمال صيانة الكباري بشكل دوري لضمان استمرار كفاءه السلالم الكهربائية والنظافة العامة، موجها بتطوير الممشي المجاور لكباري المشاه بجوار منطقة التجنيد ومدخل مساكن الشباب ورفع كفاءة الأسوار ليتماشى مع مخطط التطوير الحضاري الجاري تنفيذه بالمناطق المؤدية للمتحف المصري الكبير.

تفقد البوابة الأولى لقطاع هضبة الأهرام موجها بالتنسيق مع الجمعية المسؤولة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحقيق الانضباط بالشارع وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين، بالإضافة إلى التنبيه على المواطنين أصحاب الأراضي الفضاء بضرورة إقامة اسوار للأراضي لضمان عدم إلقاء المخلفات بها.

وكلف مديرية الطرق وحي الهرم بعقد اجتماع تنسيقي مع أجهزة المرافق «مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومترو الأنفاق»، لمراجعة شبكات المرافق للبدء في طرح أعمال تطوير ورصف عددا من المحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير بنطاق مناطق حدائق الأهرام القديمة وهضبة الأهرام ومساكن الشباب ومنطقه التجنيد والرماية.

وجه "راشد"، خلال تفقده منطقة حدائق الأهرام القديمة برفع كفاءة الأسوار والساحات الخضراء المتواجدة بالشوارع المتفرعة من شارع الشمس والشوارع المؤدية إلى كباري المنصورية الجديدة بما يحقق تطوير حضاري شامل للمنطقة خاصة أنها تشهد أعمال حفر للخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، وحرص على تفقد أعمال تطوير شارع النيل والذي تنفذها المحافظة للحفاظ على الطابع السياحى ولتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

وشدد على الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة النسق الجمالي لأرصفة المشاة وأن يكون لها طراز يعبر عن المظهر الحضاري للنيل وإنشاء رامبات بالجزيرة الوسطي وجانبي الطريق لتسهيل تنقل ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تجديد كل الأسوار الحديدية بمسار ممشي شارع النيل في الجانب المقابل للكورنيش وتطوير الجراجات والساحات المتواجدة بذات المنطقة لتوحيد النسق الجمالي للطريق بأكمله.

كما وجه أحياء العجوزة والدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء ونقل أي غرف أو أكشاك للكهرباء بعيدا عن مسار طريق المشاة وأسوار كورنيش النيل. وكلف هيئة النظافة والتجميل بإزالة عددا من الأشجار المتهالكة التي توقف نموها وتسيء للمظهر العام بالطريق واستبدالها بنخيل وأشجار جمالية لتحسين الرؤية البصرية العامة بالطريق.