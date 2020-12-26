شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الوادي الجديد» تنظم دورة تدريبية لشباب المزارعين على مكافحة سوسة النخيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه سيتم تنظيم ندوة إرشادية تدريبية غدا الأحد لمكافحة سوسة النخيل.

وأضاف أن الدورة التدريبية تستهدف شباب المزارعين وشباب روابط الآبار والمهندسين والمشرفين الزراعين، وجميع الراغبين في تعلم حقن وعلاج النخيل من سوسة النخيل الحمراء.

وأوضح، أن التدريب سيتم غدا الأحد بالمركز الإرشادي بمديرية الزراعة بمركز الخارجة، وبعد غد الاثنين بمدينة موط بمركز الداخلة، وسيشمل جانب نظري وعملي على فحص النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء وطريقة المكافحة والعلاج والرش الوقائي.

وأشار إلى أن المديرية ومركز البحوث الزراعية في تواصل مستمر مع الفلاحين لضمان مقاومة سوسة النخيل الحمراء.