شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيو شمال سيناء يلقبون هالة زايد بـ«الوزيرة الشجاعة» بعد زيارة المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن أعضاء المجموعة البرلمانية في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، زيارة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إلى المحافظة، داعين الوزراء لزيارة المحافظة بعد استقرار الأمور بفضل جهود قوات الجيش والشرطة بمحافظة شمال سيناء.

وقال فايز أبوحرب، عضو مجلس الشيوخ أن الوزيرة شجاعة ومقدامه تتحرك وتعمل في صمت وبدون شو اعلامي، حيث أصدرت تعليماتها ووافقت على طلبات نواب سيناء خلال ٤٨ ساعة، تابعت التنفيذ على أرض الواقع.

وطالب أبوحرب جميع الوزراء كلا في موقعه بسرعة التحرك لحل مشاكل سيناء وان يحذو حذو الوزيره الشجاعة وزيارة شمال سيناء.

وأضاف سامي كامل، عضو مجلس النواب، أن زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء نتيجة إلى لقاء النواب بها في القاهرة، ودعوتها لزيارة المحافظة، مشيرًا إلى موافقة الوزيرة على طلبات نواب شمال سيناء.

وأضاف رحمي بكير عضو مجلس النواب، أن الوزيرة استجابت على الفور بتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بمستشفيات شمال سيناء في ذات الأسبوع، وزيارة المحافظة للاطمئنان على سير العمل بالمستشفيات للتأكد من تقديم أفضل خدمة للمرضى بمحافظة شمال سيناء..معلنا أن من بين نتائج الزيارة إمداد مستشفى العريش العام بجهازى صفائح بلازما، وجهاز آخر لمستشفى بئر العبدالمركزى، توفير جهاز تحليل PCR بالمستشفى لخدمة الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بالفيروس.