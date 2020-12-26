شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «مصر العليا لتوزيع الكهرباء» يرأس اللجان الفنية لبحث شكاوى الموطنين بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات المهندس سامي أبووردة، رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا، بالتخفيف على المواطنين وتيسير إجراءات السداد لمستحقات الشركة، بما يحفظ حقوق الشركة ويراعي مصالح المواطنين، قام اليوم المحاسب أسامة عباس، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس قطاعات الشؤون التجارية بالشركة، بزيارة لشبكات الكهرباء بمحافظة الأقصر.

رافقه خلال الزيارة محمد إبراهيم عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس علاء العطار، مدير عام التشغيل، والمحاسب خالد بكري، مدير عام الشؤون التجارية بقطاع الأقصر، حيث بدأت اللجان الفنية المشكلة من رئيس الشركة لسماع شكاوي المواطنين وبحثها ووضع الحلول المناسبة لها في إطار التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ومن جانبه قال المهندس سامي أبووردة، رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا، إن القايدة السياسية والحكومة ووزارة الكهرباء والسادة المسئولين بالشركة القابضة، أصدروا تعليمات واضحة بالاستجابة لشكاوي المواطنين وبحث مشاكلهم، وتيسير إجراءات سداد مستحقات الشركة، وتعميم نماذج التقسيط بمختلف الشبكات. ولفت «وردة» إلى ان الشركة أنشأت مركزاً فصدار الفواتير بمقر الشركة لأول مرة منذ إنشاء الشركة، وذلك لتحقيق السرعة والتحكم الكامل في إصدار الفواتير بما يحقق مصلحة الشركة والمشتركين بمختلف المحافظات التابعة للشركة.