شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة العريش يطلب سرعة استكمال ملفات التصالح بمخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مجلس مدينة العريش المواطنين بسرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء قبل الموعد المحدد في نهاية الشهر الجاري.

وأكد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش أن آخر موعد للتصالح طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والمحافظة هو نهاية شهر ديسمبر الجارى.. مطالبا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتعرض تلك المخالفات إلى تطبيق قانون الإزالة عليها .

كما ناشد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بسرعة استكمال ملفات التصالح حتى يمكن للجان المختصة الانتهاء من باقى إجراءات التصالح في مخالفات البناء .

ومن جانبه.. أكد علاء الشريف مدير ادارة العلاقات العامة بمركز ومدينة العريش والمتحدث الرسمي لمجلس مدينة العريش أن اللجان مستمرة في عملها واستقبال طلبات التصالح من المواطنين طوال الوقت خلال الأيام المقبلة، وأن هناك موظفين مختصين لاستلام الطلبات واثبات جدية أصحابها في التصالح في المخالفات تمهيدا لاستكمال باقى الإجراءات والاستفادة من المميزات والتيسيرات التي أقرتها الدولة والمحافظة بهذا الشأن.