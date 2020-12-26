شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 880 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسي بمركز ديرب نجم بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة التدخل السريع بديوان عام محافظة الشرقية، بإشراف العميد علاء الشعراوى، المشرف العام على الحملات الميكانيكية، والمهندس محمد صلاح، رئيس وحدة التدخل السريع، برفع 880 طن قمامة ومخلفات من المقلب الرئيسى بمركز ديرب نجم، بواقع 44 نقلة على مدار ستة أيام، وذلك باستخدام 7 معدات ما بين 5 سيارات قلاب و2 لودر تابعة لوحدة التدخل السريع ومركز ديرب نجم.

ومن جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة لخلق جو بيئي وصحى نظيف للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية، ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وارتداء الكمامات والقفازات لدى جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.