شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الوادي الجديد» تنظم قافلة طبية بإحدى قرى الفرافرة للعلاج بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أنه سيتم البدء في تنفيذ قافلة طبية بقرية النهضة مركز الفرافرة، غدا الأحد، لمدة يومين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أن القوافل الطبية للمبادرة تضم صيدليات بها كافة الأدوية بالمجان في جميع التخصصات الطبية كالنساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل، للكشف على أكبر عدد من المرضي بمركز النهضة، الذي يعد من المناطق النائية المتباعدة وسط التشديد على إتباع الإجراءات الإحترازية المشددة لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد وحماية المرضي.

مشيرا إلى أن القوافل الطبية ضمن حياة كريمة تساهم بشكل كبير في حماية صحة المواطنين وسد العجز في التخصصات الطبية.