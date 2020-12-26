شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة مار جرجس غبريال بالإسكندرية تبدأ إذاعة سهرات كيهك لمدة 8 أيام بدون حضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص رويس مرقص، الوكيل البابوى السابق، راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بغبريال بالإسكندرية، إن الكنيسة تبدأ إذاعة خدمة سهرات تسابيح كيهك عبر الموقع الرسمي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بدءا من اليوم السبت ولمدة 8 أيام تنتهي في 2 يناير المقبل.

وأضاف «القمص رويس»، لـ«المصري اليوم»، أن السهرات تقام بالكنيسة ويقتصر الحضور فيها على الآباء الكهنة والشمامسة فقط، وغير مسموح بالحضور اتساقاً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، لمنع الزحام واستنادا إلى قرار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتعليق القداسات والصلوات حتى عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل.

وأشار إلى أن أوقات إقامة السهرات الكيهكية تختلف من كل كنيسة لاخرى على مستوى الإسكندرية، فالبعض يختتمون سهرات اليوم عند منتصف الليل، والبعض تمتد الصلاة فيها حتى السادسة صباح الغد، وذلك بهدف تقديم الخدمة الروحية للشعب في المنازل .

وحذر القمص رويس مرقص، من الاستهتار بتحذيرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بخطة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأخذ الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة ومراعاة مسافة الأمان مأخذ الجد حتى لا نصل إلى وضع لا يحمد عقباه، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يتجاهلون تحذيرات مواجهة كورونا .

ودعا الأقباط إلى ضرورة مراعاة الظروف الوقائية المصاحبة للفيروس منع القبلات والأحضان والاكتفاء بالتلويح باليد من بعيد، وتابع: مررنا بفترة صعبة على الجميع وإذا لم نأخذ الاحتياطات الطبية مأخذ الجد سنصل إلى مرحلة اقتصادية بالغة الصعوبة.