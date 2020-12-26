شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن تقنين 2122 حالة تعد على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جهود المحافظة للتصدي للفساد جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد، وإعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء، للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.

أوضح المحافظ أن الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد، شملت جميع القطاعات ومنها قطاع استرداد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا أنه لن يفرط في شبر واحد من الأراضي، وسيتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

وقام المحافظ بعقد لقاءات مع الأهالي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم على تقنين اليد على أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء العشوائى خلال الفترة من عام ٢٠١٨ حتي عام ٢٠٢٠، فضلا عن مد فترات العمل على مدار اليوم والعمل في أيام الأجازات الرسمية بالمراكز التكنولوجية، تيسيرا على المواطنين لانهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرص التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتعرضهم للمسألة القانونية.

أوضح المحافظ انه تم تحرير ١٦٠٨ عقد للمواطنين لتقنين أوضاعهم على المباني المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة إجمالية تصل ٢٨٩ ألف و٢٤٥ م٢، فضلا عن تحرير ٤١٤ عقد للمواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تصل إلى ١٧٩٣ فدان، ليصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين ألفان و١٢٢ عقد، بالإضافة إلى تزايد عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي لتصل إلى ٢٢٤ ألف و٧٦٤ مواطن بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت حملات مكبرة لإزالة كل أنواع التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أنه تم إزالة ٩ ألاف و٥٤٠ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إزالة ٧ ألاف و٥١٧ حالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني، موضحا أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، ومازالوا متعديين على أملاك الدولة، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، ولم يستكملوا باقي الإجراءات، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى.