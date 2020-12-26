شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأحد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1،7 –25،2 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 11»، الإسكندرية «22– 13»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 12»، أسوان «26 – 12» .