شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق الحضاري»: تطبيق «QR» على الموبايل يتيح المعلومات عن «حكاية شارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إن إطلاق فكرة الـ QR تأتى في إطار استكمال رسالة الجهاز في تقديم المعلومات لكل مواطن، ليس فقط بالمبانى والعمارة، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع الحالى، لافتا إلى أن نجاح مشروع «حكاية شارع» و«عاش هنا» جعلت القائمين على المشروع يبحثون عن تقديم معلومات متكاملة للباحثين عنها.

تابع في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «اللافتة مهما بلغ حجمها فهى تضم عددا من الكلمات، وإذا تم إطلاق برنامج الـ QR وهو تطبيق إلكترونى (باركود) مرسوم على اللافتات، بمجرد تشغيل الموبايل الشخصي، يحصل المواطن على المعلومات الكاملة حول اسم الشارع أو الشخصية المسجلة على اللوحة»، موضحا أنه مع نجاح الجهاز في توثيق 110 شوارع و430 شخصية، كان لابد من إطلاق موقع إلكترونى يقدم معلومات موثقة ومتكاملة لكل من يهتم بالفكرة.

كان الجهاز القومى للتنسيق الحضارى أطلق مشروعا يهدف إلى إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع، والتعريف بالشخصيات المهمة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع، من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب.

وضعت اللجنة العلمية للمشروع إطار محدداً للتعريف بكل شخصية من خلال ضوابط محددة منها «أن يتم التعريف بالشخصية في 25 كلمة فط، مع تحديد تاريخ الميلاد والوفاة وأن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية». ومن الشخصيات التي تم التعريف بها في القاهرة الخديوية على الكسار، وميريت باشا ومحمود بسيونى ومحمد فريد بك .

كان الجهاز انتهى أمس من تطبيق خاصية QR Code على لوحات مشروع حكاية شارع بمنطقتي القاهرة الخديوية والزمالك، بالتزامن مع الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المشروع وإطلاق الموقع الرسمي للمشروع www.streetstory.gov.eg. حيث تم تنفيذ المشروع بعدد ١١٠ بشوارع القاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة والقاهرة التاريخية، ويعمل الجهاز حاليا بالمرحلة الثالثة للمشروع بمحافظة الإسكندرية، حيث من المقرر تنفيذ المشروع بعدد ٥٠ شارعا من شوارع الإسكندرية التراثية.