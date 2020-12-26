شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» من البحيرة: الرئيس و«مدبولي» يتابعان تفاصيل مسار العائلة المقدسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتابعان كافة تفاصيل مسار رحلة العائلة المقدسة لتذليل أي معوقات أو تحديات خاصة بالإنتهاء من أعمال تجهيز المسار في ٨ محافظات .

جاء ذلك خلال تفقد الوزير واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لمسار رحلة العائلة المقدسة في وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وأضاف الوزير أن المسار يعتبر من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم وتبلغ مساحته ٣٥٠٠ كيلو متر، مشيراً إلى أن الدولة بكافة وزاراتها وأجهزتها تتعاون للإنتهاء من هذا المسار.

على أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في مدينة وادى النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة في المحافظة وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإضفاء مظهراً تراثياً وجمالياً عليها يليق بمسار العائلة المقدسة لتصبح مؤهلة لإستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم.

وزير التنمية المحلية يتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة في وادي النطرون

[

وزير التنمية المحلية يتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة في وادي النطرون

وزير التنمية المحلية يتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة في وادي النطرون

وزير التنمية المحلية يتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة في وادي النطرون